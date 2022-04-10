الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسم الأمطار فى الإكوادور يخلف 57 قتيلا وعشرات الجرحى

الأمطار في الإكوادور
الأمطار في الإكوادور

أعلنت هيئة إدارة المخاطر الوطنية في الإكوادور أن هطول الأمطار الغزيرة على مدى نصف عام في جميع أنحاء الإكوادور خلّف 57 قتيلا و110 جرحى.

 

وقالت الهيئة إنه إضافة إلى ذلك عانى نحو 31 ألف شخص من خسائر وأضرار جراء هطول الأمطار التي تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير آلاف المنازل وهكتارات من الأراضي الزراعية.

 

ودخل موسم الأمطار شهره السابع في أبريل ومن المتوقع أن يشتد أكثر.

 

وفي مقاطعة بيتشينتشا وحدها في منطقة الأنديز تسببت الأمطار بمقتل 30 شخصا وإصابة 87 آخرين، وفقا لتقرير صادر عن هيئة إدارة المخاطر.

 

وأشارت الهيئة الى أن مقاطعات الإكوادور الـ24 تعرضت جميعها لأضرار باستثناء أرخبيل غالاباغوس الذي يقع على بعد ألف كيلومتر قبالة الساحل.

 

وأضافت في تقريرها أن الأمطار الغزيرة وطويلة الأمد بشكل استثنائي ألحقت أضرارا بأكثر من 5455 هكتارا من الأراضي الزراعية، فضلا عن 7176 مبنى.

 

وتسبب فيضان في العاصمة كيتو في 31 يناير بمقتل 28 شخصا وإصابة 52 آخرين.

 

ونظرا لموقعها في المنطقة الاستوائية، تشهد الإكوادور موسمين فقط الصيف والشتاء.

 

ويقول علماء إن التغير المناخي يضاعف من خطر هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء العالم لأن الغلاف الجوي الأكثر دفئا يحمل المزيد من الأمطار.

مطار الإكوادور الامطار موسم موسم الأمطار الجرحى جرحى

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