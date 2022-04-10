الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب إندونيسيا

هزة أرضية
هزة أرضية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر الأحد أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت إندونيسيا.

 

وأفادت الهيئة بأنه تم تسجيل الهزة يوم السبت على الساعة 21.22 بالتوقيت العالمي (الأحد 0.22 بتوقيت موسكو).

 

ويقع مركز الهزة الأرضية على بعد 118 كيلومترا من قرية أبيبورا في مقاطعة بابوا الاندونيسية بجزيرة غينيا الجديدة على عمق 49 كيلومترا.

 

ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

 

وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ التي تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية.

 

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هيئة المسح الجيولوجي المسح الجيولوجي الأمريكي جيولوجي الجيولوجي الأمريكية الأمريكي

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