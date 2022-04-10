الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

وكالة الفضاء الروسية: التعاون مع الغرب سيعود بعد أن يدركوا ضرر العقوبات

وكالة الفضاء الروسية
وكالة الفضاء الروسية

أعرب مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روجوزين، عن ثقته بأن التعاون الفضائي مع الغرب سيعود إلى سابق عهده، بعد أن تدرك القيادة الغربية أن العقوبات تضر بالجميع.

وقال روجوزين، في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "بغض النظر عن مدى صرامة العقوبات، نرى أن قطع التعاون الفضائي مع الغرب بشكل كامل أمر غير ممكن، وأن العلاقات ستعود إلى سابق عهدها".

وأضاف: "سيأتي مسؤولون آخرون ليحللوا الوضع ويفهموا أن العقوبات حرب اقتصادية تلحق الضرر بجميع الأطراف وبمجرد أن يفهموا ذلك سيعود التعاون بشكل أو بآخر".

وأشار إلى أن الوكالة الروسية تسعى لتطوير العلاقات مع الصين، حيث إن بكين لم تبتعد مليمترًا واحدًا عن موقع التعاون مع روسيا خلال الشهر والنصف شهرًا الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي يمكن التعاون معها حاليًا في مشروعات الفضاء.

وتطرق إلى أن هناك دولًا لا تنتمي إلى الغرب، مثل دول أمريكا اللاتينية، والدول الأفريقية، ودول جنوب شرق آسيا، والهند والعديد من البلدان الأخرى التي لديها طموحاتها الخاصة في الفضاء، مبينًا أن العديد من هذه الدول لديها بنية تحتية متطورة للعمل في الفضاء، وهم شركاء جيدون لنا.

تعاون روسيا الصين مشروع النصف عمل تصريحات قناة روسيا اليوم

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