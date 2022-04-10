الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تعدي سائق ميكروباص على «مسعف» في الغربية

اسعاف
اسعاف

شهدت محافظة الغربية واقعة مؤسفة، حيث قام سائق ميكروباص بالتعدى على مسعف بمرفق إسعاف الغربية بالضرب بمطواة أثناء محاولة المجنى عليه فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف، لنقل حالة مرضية للمستشفى، بعد غلق سائق الميكروباص الطريق.

البداية عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مسعف للمستشفى مصاب بجروح قطعية بالرأس. 

وبالفحص تبين أثناء سير المسعف بسيارة الإسعاف بشارع البحر بطنطا لنقل حالة مرضية، اعترضه سائق ميكروباص فحاول المسعف فتح الطريق فبادره المتهم بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإصابته بجروح قطعية وفر هاربا.

ويكثف ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، جهودهم لضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحرر عن ذلك المحضر 12615 جنح قسم أول طنطا.

ميكروباص سيارة الإسعاف سائق ميكروباص حالة مرضية مدير امن الغربيه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قسم أول طنطا

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وائل لطفي

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