السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 8.. طنطاوي للفريق السيسي: «بقالى سنة ونص كأنى ماسك جمرة من النار»

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار3 حوارًا دار بين الفريق عبد الفتاح السيسي والمشير محمد حسين طنطاوي، عبّر فيها الأخير عن أنه يشعر كما لو أنه ممسكًا بجمرة من النار، نتيجة الوضع المتأزم الذي وصلت إليه البلاد حينها بسبب تولي الجماعة الإخوانية الإرهابية الحكم، ومواجهته والجيش لها لكي لا تتمكن من الدخول بمصر في منعطف لا رجعة منه بطريق الدماء والفتنة والخراب.

 

إذ قال المشير طنطاوي: «بقالي سنة ونص ماسك البلد وكأني ماسك على جمر»، وجاء رد الفريق عبد الفتاح السيسي عليه بذكره للآية القرآنية: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى»، مبينًا أن تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه،  وردع أي متربص بالبلاد هو السبيل الوحيد للخروج بها من المأزق الذي تسببت فيه الجماعة الإخوانية.


واقترح الفريق السيسي خلال الحلقة على المعزول مرسي، أن تتبنى القوات المُسلحة تنظيم جلسة للصلح والنقاش بين كافة الأطراف، وهو ما وافق عليه الرئيس مرسي.
 

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.


وتناولت الحلقة السابقة من «الاختيار 3»، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية،  بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.


المسلسل  بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.


يعرض في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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وائل لطفي

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