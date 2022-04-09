الاختيار 3 الحلقة 8.. الأمن الحربي يكثف تحريات حول «مصعب» و«فتاة الشرقية» بسيناء

يواصل مسلسل الاختيار3 كشف العديد من الأحداث خلال مجريات الحلقة 8، حيث يواصل رجال المخابرات الحربية بقيادة العقيد «مصطفى» ويجسد دوره الفنان أحمد السقا، تحرياتهم لجمع كافة المعلومات عن تحركات فتاة الشرقية إسراء عبدالباري زوجة التكفيري أبومنير عرفيا، ومفتي التنظيمات الإرهابية في سيناء، ومصعب صاحب محل الهواتف المحمولة أحد حلقات الوصل بين العناصر التكفيرية لكشف لغز أخطر عملية إرهابية ومسماها الكودي نور.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي.

يعرض المسلسل يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.