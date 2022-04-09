الاختيار 3 الحلقة 8.. ضابط الأمن الوطني يواصل دوره في رصد خلية مدينة نصر الإرهابية

يواصل ضابط الأمن الوطني العقيد زكريا يونس، والذي يؤدي دوره الفنان كريم عبدالعزيز، في الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3 جمع المعلومات اللازمة عن خلية مدينة نصر إحدى أخطر البؤر الإجرامية بقيادة التكفيري كريم بديوي وعنصر أجنبي آخر، عقب نجاحه في تجنيد المصدر السري الجديد بسام، عوضًا عن مقتل عم شعبان على يد الإرهابي بديوي.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.