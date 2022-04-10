الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء 9 رمضان 2022.. أفضل الأدعية للمتوفي

أفضل الأدعية للمتوفي
أفضل الأدعية للمتوفي

ننشر دعاء 8 رمضان 2022 ، حيث يعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

 

ويبحث المسلمون عن  دعاء 9 رمضان 2022 ، حيث يعتبر شهر رمضان  الكريم فرصة مناسبة يتقرب فيها العبد إلى ربه بخير الأعمال، وعلى رأسها الدعاء، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

 

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء ومنهم دعاء 9 رمضان 2022 .. أفضل الأدعية للمتوفي.

 

أفضل الأدعية للمتوفي من القرآن والسنة النبوية:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

 

« اللهم ارحم ( أسم المتوفى) رحمة واسعة، وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيّض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابه، اللهم ثبت قدمه يوم تزل الأقدام، اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين».

 

« اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم قِهِ عذابك يوم تبعث عبادك.. اللهم انقله من ضيق اللحود، ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض».

 

« اللهم إني أسألك يا حنّان يا منّان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل (أسم المتوفى) من الذين إذا أحسنوا استبشروا».

 

«أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وأن يحسن خاتمتنا إنه قادر على كل شيء».

 

« اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، وأجره عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، يارب العالمين. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل. والأحباب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم».

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وائل لطفي

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