السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بتراجع حالة واحدة عن حصيلة، يوم أمس الجمعة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و720.

 

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها، إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر مجموع الوفيات عند 6 آلاف و874.

 

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 

هذا، وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم ارتفعت إلى 497 مليونا و529 ألفا و749 إصابة.

 

وذكرت الجامعة- في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و174 ألفا و873 حالة وفاة.

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وائل لطفي

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