السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

فريد الأطرش يتعلم طريقة الإمساك بالسيجارة ويوزع قمر الدين بـ«شفشق»

فريد الأطرش
فريد الأطرش

اعتاد الفنان فريد الأطرش على دعوة بعض الفنانين إلى مائدة إفطار فى شهر رمضان، ورصدت مجلة «الكواكب» تفاصيل ما دار فى إفطار فى إحدى الليالى، وكتبت: «فى يوم الثلاثاء الماضى كان موعد هذه الحفلة، وبدأ المدعوون يتوافدون على منزل فريد، ورأينا منهم هند رستم، وليلى فوزى، ومعهما حلمى رفلة، ومديحة يسرى ومحمد فوزى وشادية ومحمود ذوالفقار، ومريم فخرالدين، وقبيل موعد الإفطار انتظم المدعوون فى الشرفة التى تطل على النيل».

وكان النقاش بين المدعوين مع فريد الأطرش حول طريقته فى الإمساك بالسيجارة، فقد تعلم التدخين ليتسنى له أداء الأدوار التى تتطلب منه أن يدخن سيجارة، فقد كان لا يعلم كيفية الإمساك بالسيجارة، واستهلك ١٠ سجائر يوميًا ليتقن طريقة التدخين.

وانهمك الجميع فى الحديث، لدرجة أنهم نسوا أن مدفع الإفطار قد انطلق، فأحست مديحة يسرى بالجوع، وقالت: «ما تتفضلوا تفطروا عندنا أحسن».

ووقف فريد الأطرش ممسكًا بيده «شفشق» ممتلئًا بمشروب المشمش المجفف أو «قمر الدين»، وأصر على أن يأخذ كل مدعو كوبًا من المشروب ليؤكد أنه أفطر.

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وائل لطفي

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