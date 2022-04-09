السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقا بمياه النيل فى زفتى

غرق
غرق

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، اليوم السبت، غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة القناطر بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وذلك أثناء اللهو والاستحمام مع أصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام .

تلقى اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمصرع طفل "محمد م ح م" مقيم بنفس القرية، غرقا بنهر النيل بمنطقة القناطر والتي يطلق عليها الأهالي "الخمسين عين"، وذلك أثناء اللهو والاستحمام بمياه النيل مع أصدقائه، على الفور انتقلت الأجهزة الامنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرعه بسبب الاستحمام ولا توجد شبهة جنائية.

 تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.

طفل العقد الأول عمره مصرعه نهر النيل القناطر مدينة زفتى

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وائل لطفي

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