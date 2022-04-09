السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مكتوب عليا» الحلقة 8.. عمرو عبد الجليل يتقرب من كرم حسني بعد إنقاذه

عمرو عبدالجليل
عمرو عبدالجليل

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8 العديد من المفاجآت والكوميديا، كما اعتاد الفنان أكرم حسني أن يدخل البهجة لمنازل جمهوره، مما جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

بداية غرام أكرم حسني مع هنادي مهنا وزيارته لمنزله

 بعد أن قضت “سلمى” هنادي مهنا، وقتًا لطيفًا مع أسرة “جلجل” أكرم حسني، أعربت عن سعادتها الشديدة بمقابلتهم عند نزولهم إلى أسفل المنزل، كما أنها بدأت تبدي عن إعجابها بـ “جلجل” أكرم حسني، مما جعل الأخير في قمة سعادته، وأصر أن يقوم بتوصيلها ولكنها رفضت حيث تمتلك سيارة، ولكنه أصر أيضًا أن يذهب معها في سيارتها.

وعندما قام بتوصيلها، اكتشف أنه لم يأخذ معه مال وعجز عن العودة عن منزله، واضطر أن يقوم بأمور شحاتة حتى يجمع مبلغ المواصلات للعودة إلى منزله، ودل على صاحب سيارة فخمة لم يظهر وجهه وتوسل إليه ليعطيه مال من اجل والده المريض وأسرته الفقيرة، ومن المتوقع أن يكون والد “سلمى” هنادي مهنا.

عمرو عبدالجليل يتقرب من كرم حسني بعد إنقاذه

في مشهد مختلف، وعند وصول “جلجل” أكرم حسني إلى المنزل ويجد “بدوي” عمرو عبد الجليل يجلس مع والده، فشعر بالخوف أن يكون هناك أمر سيء، ولكنه سرعان ما اكتشف وجود “بدوي” عمرو عبد الجليل، بسبب شكره له بعدما أنقذه من الخسارة في البورصة، حيث اتصل به “جلجل” أمس ليخبره “بلاش النهاردة” وبالفعل سمع له “بدوي” ولم يغامر في البورصة ليكتشف بعدها أن البورصة خسرت خسارة زريعة بالفعل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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