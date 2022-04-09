السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الرادار» يرصد 45 ألف سيارة متجاوزة للسرعة وتحرير 291 ألف مخالفة

ارشيفية
ارشيفية

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور عن تحرير 291520 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2946 موقف عشوائى»، وتم رفع «499 سيارة، 63 دراجة نارية»، وتم ضبط 11810 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات، عن المرور على 181 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ732 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 2 منهم، وفحص 669 مركبة وتبين مخالفة 8 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3689 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 162 سائقًا منهم.

الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات التمركزات المرورية الطرق والمحـاور السريعة مستوى الجمهورية آداب المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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