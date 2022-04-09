قضايا الدولة تهنئ الرئيس بذكرى انتصار العاشر من رمضان‎‎

هنأ المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان ١٤٤٣ه‍، التي حقق فيها جيش مصر العظيم معجزة عسكرية أعاد بها الكرامة والشموخ ليس لمصر فحسب، لكن للأمة العربية والإسلامية جميعها، ذلك النصر الذي كان سبباً في استرداد أرض سيناء العزيزة، حطم فيها الجيش المصري الباسل أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ونسف مقولة خط بارليف المنيع، ضحى فيها شهداء مصر الأوفياء من رجال قواتنا المسلحة بأرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية من أجل عزة مصر ورفعتها

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعباً من كل سوء وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة على الرئيس بموفور الصحة والعافية وعلى الوطن العزيز وقواته المسلحة الأبية بكل الخير والازدهار.