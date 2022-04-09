12 أبريل.. المبعوث الخاص لشئون المناخ يبدأ زيارته إلى بالاو

يبدأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، زيارة إلى بالاو في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، حيث يترأس وفد بلاده في مؤتمر "محيطنا"، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وبالاو.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، السبت، أن المؤتمر سيعقد يومي 13 و14 أبريل الجاري، وسيناقش مكافحة تغير المناخ وتعزيز مصايد الأسماك المستدامة، وخلق اقتصادات زرقاء مستدامة، والنهوض بالمناطق البحرية المحمية، وتحقيق محيط آمن، ومواجهة التلوث البحري.