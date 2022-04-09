السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 أبريل.. المبعوث الخاص لشئون المناخ يبدأ زيارته إلى بالاو

جون كيري
جون كيري

يبدأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، زيارة إلى بالاو في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، حيث يترأس وفد بلاده في مؤتمر "محيطنا"، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وبالاو.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، السبت، أن المؤتمر سيعقد يومي 13 و14 أبريل الجاري، وسيناقش مكافحة تغير المناخ وتعزيز مصايد الأسماك المستدامة، وخلق اقتصادات زرقاء مستدامة، والنهوض بالمناطق البحرية المحمية، وتحقيق محيط آمن، ومواجهة التلوث البحري.

واشنطن حضور محيطنا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الرئيس السيسي استقبلها اليوم.. أشهر 11 قصة أطفال للكاتبة سماح أبو بكر عزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

د.كريمة الحفناوى

العالم فى ظل العقوبات الاقتصادية

علي سعدة

سر الرقم 5

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين