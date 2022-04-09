السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق في طشت غسيل.. مصرع طفل في نهار رمضان ببني سويف

رضيع
رضيع

لقى طفل رضيع مصرعه غرقًا، في "طشت الغسيل" بمنزل أسرته بقرية الجفادون التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوفاة طفل يدعى "ي.أ.خ"، عامان، في "طشت الغسيل" بمنزل أسرته بقرية الجفادون التابعة لمركز شرطة الفشن.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام الطفل بالحبو من موضع نومه سقط داخل طشت غسيل كبير داخل منزل أسرته الكائن بعزبة "صالح سلومة" بقرية الجفادون التابعة لمركز الفشن.

جرى نقل الطفل جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة

طفل رضيع مصرعه غرق ا طشت الغسيل الفشن بني سويف اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف

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