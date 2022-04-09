السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل عقب سقوطه من الطابق الرابع بمدينة تلا في المنوفية

جثة
جثة

اتشحت قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بالسواد حزنًا على مصرع طفل بعد سقوطه من الطابق الرابع بمنزل الأسرة حيث سقط على الأرض جثة هامدة، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى تلا العام لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه كان متوفيًا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، للتحقيق في الواقعة وسؤال أهله وشهود العيان.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد مصرع طفل لهم سقوطه من الطابق الرابع يدعى "ع. ع" 12 سنة، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود عيان من أهالي قرية بابل بمركز تلا، على أن الطفل يدعى "ع. ع" 12 سنة في الصف الثاني الإعدادي، وسقط من الطابق الرابع أثناء لعب كرة القدم في منزل الأسرة، ويتم الآن الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، الحصول على تصريح الدفن لتشيع الطفل إلى مثواه الأخير، بعد التصريح بدفن الجثمان عن طريق جهات التحقيق بمركز تلا. 

المنوفية محافظة تحقيق شرطة قدم النيابة مصرع

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وائل لطفي

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