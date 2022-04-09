«شرب صابون سائل».. إنقاذ رضيع من الموت في الشرقية

أصيب طفل رضيع بحالة إعياء شديدة وهبوط حاد، إثر تناوله صابون سائل، وتم إنقاذه من الموت.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول طفل رضيع 18 شهرا، مصاب بحالة إعياء شديدة، وتم عمل الإسعافات الأولية له، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن الطفل من مدينة كفر صقر، والتقط زجاجة الصابون السائل وشرب منها، ولا توجد شبهة جنائية في إصابته.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتى قررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.