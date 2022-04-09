مزارع يدفع حياته ثمنًا لرش الأرض بـ«مبيد زراعى» بالإسكندرية

دفع مزارع حياته ثمنًا لرش الأرض بـ«مبيد زراعي» بالإسكندرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من نائبه اللواء محمد هندى حكمدار الإسكندرية، بالعثور على جثة مزارع داخل قطعة أرض خاصة به.

وتبيّن من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، أن الجثة لشخص يُدعى سمير محمد عيد- 59 سنة- وبجوار جثته ماكينة رش المبيد، وأن سبب الوفاة يرجع إلى استنشاقه المبيد حال صيامه.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وعمل تحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية.