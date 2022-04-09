السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مزارع يدفع حياته ثمنًا لرش الأرض بـ«مبيد زراعى» بالإسكندرية

جثة
جثة

دفع مزارع حياته ثمنًا لرش الأرض بـ«مبيد زراعي» بالإسكندرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من نائبه اللواء محمد هندى حكمدار الإسكندرية، بالعثور على جثة مزارع داخل قطعة أرض خاصة به.

وتبيّن من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، أن الجثة لشخص يُدعى سمير محمد عيد- 59 سنة- وبجوار جثته ماكينة رش المبيد، وأن سبب الوفاة يرجع إلى استنشاقه المبيد حال صيامه.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وعمل تحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية.

اللواء محمود أبو عمره مدير امن الإسكندرية اللواء محمد هندى جثة مزارع

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