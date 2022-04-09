قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، بتهمة قتل شاب في السلام بعد طعنه بسلاح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب في مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووفاة شخص في مدينة السلام، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيّن وفاة شخص "م.ع.م" على إثر طعن نافذ فى البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت المعاينة حول الواقعة، أن المتوفي وقعت مشادة كلامية مع المتهم وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.