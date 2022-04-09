السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل شاب في السلام

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، بتهمة قتل شاب في السلام بعد طعنه بسلاح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب في مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووفاة شخص في مدينة السلام، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيّن وفاة شخص "م.ع.م" على إثر طعن نافذ فى البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت المعاينة حول الواقعة، أن المتوفي وقعت مشادة كلامية مع المتهم وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

جنح السلام السلام قتل شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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