السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قافلتين بمركز أسوان وتوقيع الكشف المجانى على 1912 مواطنا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم مديرية الشئون الصحية لعدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى بمنطقتى الشلال وعزبة العسكر بمركز أسوان ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

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وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان أن المديرية قامت على مدار يومين بتنظيم القافلة الطبية فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على  1912 مواطن ومواطنة مجاناً مع تقديم  الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

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جدير بالذكر أن من جهة أخرى واصل فرع ثقافة أسوان بالتعاون مع مديرية الأوقاف والأزهر الشريف وفرع المجلس القومى للمرأة ، وأيضاً الجهات المعنية تنفيذ سلسلة أنشطته وفعالياته لأحياء ليالى رمضان ضمن البرنامج " التثقيفى والترفيهى"، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات الهادفة والبناءة لتقديم الخدمات الثقافية والتنويرية والفكرية داخل مختلف القرى، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

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وأكد محافظ أسوان على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات لإخراج هذه الفعاليات بالشكل الحضارى والجمالى لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين خلال الشهر الكريم.

فيما أوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر إحتياجاً حيث يتم خلال شهر رمضان المعظم تنظيم العديد من الفقرات والعروض والأمسيات الرمضانية.

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وأشارت إلى أن الفعاليات تضمن قيام فرقة أسوان للموسيقى العربية بتقديم عروضها المتميزة داخل قصر ثقافة السباعية فى أولى جولاته الرمضانية لتتوجه الفرقة لتقديم عروضها أيضاً بمحافظتى الأقصر وقنا.

أسوان خدمات الكشف الطبى مبادرة الرئيس محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة المبادرة الرئاسية

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وائل لطفي

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