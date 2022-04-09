«لوفاتك التريند»| استشهاد الحسيني أبوضيف ومباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

فرضت العديد من الأحداث نفسها على قائمة الأكثر تداولا وجدلا عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، في نشرة اليوم التاسع من أبريل، ثامن أيام رمضان 1443، نستعرض أبرزها في نشرة "قبل أن يفوتك التريند".

مسلسل suits بالعربي

يتصدر مسلسل سوتس بالعربي التريند على محرك البحث جوجل بسبب تسارع أحداثه، وقد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “Suits بالعربي” والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة “cbc” بشكل حصري العديد من الأحداث في إطار تشويقي.

ففي الوقت الذي يحاول فيه آدم منصور (أحمد داود) إثبات نفسه داخل مكتب المحاماة، ورطه صديقه مروان في قضاياه لينقذه آدم مرتين، بجانب دفعة للكفالة بعدما تم حبسه، أنقذه مرة أخرى من الموت على يد عصابة تجارة المخدرات بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين).

وتمكن آدم بالتعاون مع زين من إقناع سارة (ليلى عز العرب) صاحبة ماركة ملابس شهيرة بالتخلي عن رغبتها في تصفية جميع أملاكها والعودة إلى العمل مرة أخرى، وتلقّى آدم بدلة هديّة من سارة لتشكره على عمله معها.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل" Suits بالعربي “على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و “OSN+”:

مقتل القمص أرسانيوس

مازالت تفاصيل مقتل القمص ارسانيوس مستحوذة على اهتمام المصريين وتحتل مركز متقدم في تصدر التريند محليًا وإقليميًا، وقد خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بعد تداول العديد من الأخبار التي وردت بالصحف المصرية عن مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك الذي قتل في الساعة الثامنة من مساء يوم 7 أبريل 2022 عن عمر ناهز 60 عاما.

مانشستر يونايتد

وعلى تويتر يتصدر مانشستر يونايتد اهتمامات الشباب بالدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة إقامتها اليوم أمام إيفرتون، بعد أن أعلن رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه، للقاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول على ملعب أولد ترافورد بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، بينما يستهدف إيفرتون الفوز للابتعاد عن مراكز الهبوط.

الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف

يتصدر الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف التريند بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار أمس في أحداث الاتحادية على يد الاخوان، وكشفت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، كواليس استشهاد الصحفى الحسينى أبو ضيف، الذى خطط الإخوان للتخلص منه، وكشفت التحريات أن الرصاص الذى دخل جسمه محرم دوليا، كما أن مقتله برصاصة فى الرأس دليل على وجود نية واضحة لاغتياله، وبالتالي فقد قتل عمدًا بسبب مواقفه ضد الإخوان، بعد تصوير العديد من الأحداث لتوثيقها وعرضها فى الصحافة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.