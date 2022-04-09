تفاصيل تصنيف شركة إنبي ضمن أفضل 225 شركة تصميم دولية

كشف المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى، أنه تم تصنيفها ضمن أفضل 225 شركة تصميم دولية، بالإضافة أنها تعتبر هى الشركة المصرية الوحيدة المصنفة فى مجال التصميمات الهندسية فى البترول والغاز، وذلك وفقاً لتقييم مؤسسة Engineering News Record - ENR الخاص بتصنيف الشركات العالمية لأعمال التصميمات الهندسية وأعمال المقاولات عن عام.

كان استعرض "عبد العزيز" أهم مؤشرات الأداء للشركة خلال عام 2021، والتي كان من أهمها تحقيق زيادة في صافي الربح بنسبة 22% عن العام الماضي، وقيام إنــبي بتصميم وتنفيذ وتشغيل العديد من المشروعات القومية بأعلى معدلات الكفاءة والجودة موضحا أهم المشروعات التي نفذتها والتي تم تتويجها بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج البنزين لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول، والذى يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من البنزين عالي الأوكتين بالإضافة إلى زيادة إنتاج البوتاجاز والذى يعمل بدوره على تقليل استيراد هذه المنتجات، حيث كانت إنبى هي المقاول العام لتصميم وتنفيذ المشروع والذي فازت به في مناقصة عالمية.

واستعرض نشاط شركة انبي في تطبيق استراتيجية قطاع البترول لتحول الطاقة و التي من أهمها مشروع زيادة سعة محطة رفع ضغط الغاز بدهشور بعمل التصميمات الهندسية اللازمة للاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة المتمثلة في عادم التوربينات الغازية لتوليد ما يقرب من 28 ميجاوات كهرباء باستخدام تقنية ORC حيث سيتم استرجاع هذه الطاقة الحرارية وتحويلها الى طاقة كهربائية لتشغيل ضاغطين يعملان بمحركين كهربائيين بدلًا من التوربينات الغازية بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الكهربائية للمحطة الحالية دون الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء. ويعد مشروع محطة دهشور هو الأول من نوعه عالميا في تطبيقات تقنية ORC لتشغيل الضواغط بالكهرباء المتولدة عنها كما إنه الأكبر من نوعه على مستوى العالم لهذا الاستخدام. سيحقق المشروع تحسينًا شاملًا لكفاءة المحطة حيث ترتفع الكفاءة من 25% إلى 34.5%، كما سيوفر ما يزيد عن 2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز سنوياً، وسيساهم في تقليل الانبعاثات بما يعادل 120 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون مساهماً بدوره في أنشطة الحفاظ على البيئة والمجتمع الذين يضعهما القطاع كأحد الأهداف الرئيسية عند تنفيذ مشروعاته وبما يتوافق مع خطة الدولة للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة وهو ما أشادت به مجلة ENR العالمية.