السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 سنة لجزار بتهمة قتل زميله بسبب المنافسة على سعر «اللحمة»

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل زميله صاحب محل جزارة في منطقة الزيتون، بسبب المنافسة على سعر “كيلو اللحمة”.

وأمرت نيابة الزيتون، بإحالة المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقه في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم، لمحكمة الجنايات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين جزارين، بسبب وضع تسعيرة أقل من سعر الاستهلاك لجذب أكبر عدد من الزبائن، حيث تشاجر المتهم مع المجني عليه وشقيقه، واعتدى عليهما بالتعاون مع آخرين بسلاح أبيض، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة شقيقه.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

جنايات القاهرة معاقبة جزار منطقة الزيتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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