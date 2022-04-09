ضبط 8 تشكيلات عصابية في حملات أمنية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم اعترفوا بارتكاب (29) حادث سرقة متنوع، وضبط (26) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (108) متهماً.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (380912) حكم قضائي، بينها (1322) حكم جناية، و(141672) حكم حبس، و(187086) حكم غرامة، و(50832) مخالفة.