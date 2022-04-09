السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 تشكيلات عصابية في حملات أمنية

ارشيفية
ارشيفية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم اعترفوا بارتكاب (29) حادث سرقة متنوع، وضبط (26) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (108) متهماً.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (380912) حكم قضائي، بينها (1322) حكم جناية، و(141672) حكم حبس، و(187086) حكم غرامة، و(50832) مخالفة.

اجهزة الامن التشكيلات العصابية تنفيذ الأحكام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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