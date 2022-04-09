إحالة طالب هتك عرض فتاة للمحاكمة الجنائية في حلوان

أمرت جهات التحقيق بإحالة «مصطفي .ا» طالب محبوس لاتهامه بهتك عرض طفلة بأن أغواها بحبه لها حتى وقعت فريسة له بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها "ش.ا.ا" بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عام، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم أكره المجني عليها على عقد زواج عرفي دون رضاها أو رضا ذويها فاعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها على إقامة علاقة جنسية فتوصل بغير حق للحصول على وسيط إلكتروني خاصة للمجني عليها.

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها واصطنع حسابا إلكترونيا عبر الفيس بوك ونسبه زوراً للمجني عليها واستخدمه في أمور مسيئة إليها فعرض حياتها وأخلاقها للخطر.

وكشفت شهادة المجني عليها بأنها تعرفت علي المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فبادلته بذلك ولم تعلم نواياه الشيطانية إذ سقطت في برالين شراره وتمكن من مواقعتها بغير رضاها أكثر من مرة وهتك عرضها وأقام علاقة جنسية غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك فاستجابت لذلك وتسجيله لتلك المقاطع المرئية وتهديدها به مستخدماً في ذلك اكراهها علي التوقيع علي عقد زواج عرفيا وما أن غيبتها طالبته بالزواج رسمياً فنكل بها بأن قام بإرسال تلك المقاطع المخلة للشرف لبعض معارفها وانشي صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسمها حتي قامت بإبلاغ الشرطة وحررت بلاغ بالواقعة.

وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها وعزي قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.