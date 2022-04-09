السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

350 مليون جنيه لدعم 21 ألف مستفيدة من برنامج «مستورة»

محمد عشماوي
محمد عشماوي

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن استراتيجية البنك للشمول المالي تحت رئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ركزت على فئة النساء كفئة مستهدفة من خلال مبادرة تمويل  "مستورة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر  تشجيعا للنجاح العملي للمرأة المصرية، وعملا على تمكينها اقتصاديا ومهنيا، فقد قام البنك بتمويل مشروع مستورة بقيمة اجمالية اكثر من 350مليون جنيه لعدد 21 الف مستفيدة بهدف توسيع  الفئة المستهدفة من السيدات لتشمل جميع فئات العميلات تحت شعار "المرأة المصرية القادرة على العمل".


وأكد أن البنك قام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر في وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول الى سوق العمل من خلال هذه المشروعات و  في خطوة جديدة لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وخاصة تمويل مستورة تم الاتفاق علي مشاركة البنك في كافة فاعليات معارض ديارنا والتي تقام خلال العام، وذلك في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم.

وأشار إلى أن خطة الشمول المالي بالبنك تستهدف كافة فئات المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية بدءا من فئات الأطفال من خلال حسابات "ولادنا مستقبلنا" الخاص بحسابات الايتام والتي تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي لدعم اولادنا من الايتام، حيث  تم الاتفاق علي فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنة عشر عاما مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم، هذا بالإضافة إلى استهداف فئة الشباب داخل الجامعات لتعزيز ثقافتهم وقدراتهم المالية من خلال فتح وحدات مصرفية للبنك داخل الجامعات المصرية بلغ عددها 28 وحده مصرفية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تمويل المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التضامن الاجتماعي صندوق تحيا مصر

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