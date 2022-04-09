السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر» يقرر تعميم الاحتفال بذكرى تأسيسه بجميع المعاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وجه الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتعميم الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، داخل فصول المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح منشور صادر عن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، بجميع المعاهد، ويتضمن الاحتفال التعريف بتاريخ الأزهر الشريف ومكانته في نفوس المسلمين، من خلال الأنشطة المختلفة والمتنوعة.

كما يتضمن الاحتفال التأكيد على رسالة الأزهر الشريف المحلية والعالمية، ودوره الذي يضطلع به على المستوى الدعوى والثقافي والتربوي والاجتماعي مع التنويه بأهم المواقف الخالدة لشيوخه الأجلاء على مر التاريخ.

الأزهر يقرر تعميم الاحتفال ذكرى تاسيسىه

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