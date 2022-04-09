السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تسجل 51 ألفًا و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

سجلت اليابان 51 ألفًا و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى 6 ملايين و949 ألفًا و7 إصابات، كما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 28 ألفًا و617 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ(كوفيد-19) الذين هم في حالة صحية حرجة بلغ 484 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس الذين خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم إلى 6 ملايين و369 ألفًا و998 شخصًا.

اليابان كورونا فيروس كورونا

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