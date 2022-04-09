السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» عن طقس الأسبوع: أجواء ربيعية

صوره لحاله الطقس
صوره لحاله الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأسبوع الجاري ابتداء من اليوم وحتى الخميس تشهد حالة الطقس أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن حركة الرياح سوف تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع انكسار الموجة الحارة غدًا وعودة درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ومن المتوقع اليوم أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد، حيث تكون درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغرى، لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس ليلًا وفي الصباح الباكر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت أمس الجمعة من تخفيف الملابس مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وأكدت الهيئة على انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بمعدل نحو 7 درجات مئوية خلال الأسبوع الجاري لتسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة.

 

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية تنخفض درجات الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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وائل لطفي

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