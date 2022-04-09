السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: 4 مليارات دولار خسائر يومية جراء الحرب مع روسيا

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال، اليوم السبت، إن نفقات أوكرانيا اليومية المتعلقة بالحرب مع روسيا تصل إلى نحو ملياري "هريفنا" أوكراني، فيما يبلغ حجم الخسائر التي تتكبدها أوكرانيا يوميًا 4 مليارات دولار أمريكي (الدولار الأمريكي يساوي 29.4123 هريفنا أوكراني).

وأوضح شميكال - في تصريحات نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "الحكومة الأوكرانية تحتاج إلى ملياري هريفنا يوميًا للإنفاق على تكاليف الحرب والقتال وأجور الجنود، وفي الوقت نفسه فإن الخسائر اليومية للحرب تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعبر عن دمار البنية التحتية وخسائر الاقتصاد والدخل القومي المستقبلي".

وكان شميكال قد أعلن عن بدء العمل على تطوير خطة طوارئ تهدف إلى استعادة الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، عن أن الجيش الروسي فقد نحو 19 ألفًا و100 جندي في الفترة بين 24 فبراير، يوم انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحتى اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أن الخسائر الروسية تضمنت أيضًا 705 دبابات، و1895 عربة قتالية مدرعة، و355 نظامًا مدفعيًا، و108 مدافع صواريخ، و55 من أنظمة الدفاع الجوي، و151 طائرة حربية، و136 مروحية، و1363 سيارة أو دراجة نارية، و7 قوارب، و76 مخزن وقود، و112 مركبة بدون قائد، و25 وحدة معدات خاصة.

رئيس الوزراء الاوكراني أوكرانيا الحرب مع روسيا

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وائل لطفي

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