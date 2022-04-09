السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الإسكندرية» تعقد مؤتمرها الطلابي الرابع «شباب زراعة وتحديات المستقبل»

المؤتمر الطلابي الرابع
المؤتمر الطلابي الرابع لكلية الزراعة

نظمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية المؤتمر الطلابي الرابع بعنوان «شباب زراعة وتحديات المستقبل»، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واستمرت على مدى يومين بمقر الكلية.

وأشار الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد الكلية، إلى أن المؤتمر يعد حدث متكامل علمياً ورياضيا وثقافياً وفنيا، موضحاً أنه ناقش خلال جلساته 5 محاور علمية عن الزراعة وتكنولوجيا النانو والأمن الغذائي، ومعالجة مياه الصرف بطرق غير تقليدية، ومشروع الدلتا الجديدة، والطاقة المتجددة– إنتاجها وترشيد استهلاكها، والزراعات المحمية والفجوة الغذائية.

وتضمنت أعمال المؤتمر محاضرتان الأولى بعنوان «صفحات في تاريخ الجامعة» ألقاها الدكتور ممدوح إدريس، الأستاذ المتفرغ بقسم علم الحشرات والحيوان التطبيقي، والثانية بعنوان «الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم» وألقاها الدكتور السيد عبد اللطيف الصيفي عميد كلية التجارة.

كما صاحب الجلسات العلمية العديد من الفعاليات والانشطة الطلابية ممثلة في معرض فني لعرض منتجات الطلاب من الرسم والتصوير والمشغولات اليدوية والصنعات الغذائية والمشروعات الزراعية، ومعرض علمي لعرض المشروعات العلمية والابتكارية للطلاب من جميع الاقسام والتخصصات، وملتقى ثقافي لإلقاء الشعر والزجل باللغة العامية والعربية الفصحى، ويوم رياضي وشارك فيه الطلاب بجميع المستويات في الأنشطة المختلف منها التنس طاولة وكرة القدم وسلة، بالإضافة إلى أنشطة عن ريادة الأعمال.

كلية الزراعة الإسكندرية شباب زراعة وتحديات المستقبل المؤتمر 5 محاور علمية

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