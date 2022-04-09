السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: 200 ألف بطاقة لمستفيدي المشروعات متناهية الصغر والرائدات الاجتماعيات

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إصدار 200 ألف بطاقة لمستفيدي المشروعات متناهية الصغر، وللرائدات الاجتماعيات وغيرهن في مختلف البرامج. 

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه جاري استكمال مسيرة الشمول المالي خلال الفترة المقبلة.

3.3 بطاقة ميزة لمستحقي الدعم النقدي

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم الإسراع في استخراج بطاقات "ميزة" لجميع المستفيدين من برامجها، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وشركة إي فايننس للاستثمارات المالية والرقمية، وتم استخراج 3.300 مليون بطاقة ميزة لمستحقي الدعم النقدي، و5 مليون بطاقة أخرى لمستحقي الحماية التأمينية.

الأوراق المطلوبة

  • إستمارة الحصول علي مشروع أسر منتجة من الوحدة الإجتماعية التابع لها طالب الإنتفاع من المشروع وتقدم مجاناً.
  • بحث إجتماعي، وبحث فني دراسة جدوي للمشروع (ويقوم بإستيفائها أخصائي الوحدة الإجتماعية) مكتبياً وميدانياً بمساعدة طالب الإنتفاع من المشروع.
  • عقد اتفاق بين جمعية التدريب المهني والأسر المنتجة وطالب الانتفاع من المشروع.

شروط الحصول على المشروع

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2-  الإلمام بمبادىء القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالإلتحاق ببرامج محو الأمية.

3-  ألا يقل السن عن (18) سنة وقت تقديم الطلب ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهنى.  

4- أن يقدم الطالب الضمان الذى يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

5-  أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.

6- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو إختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الإجتماعية المختصة .

7-  لضمان جدية تنفيذ المشروع، أكدت الوزارة إنه يجوز مشاركة طالب الإنتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع يقوم بتحديدها مجلس إدارة الجمعية طبقاً لدراسات الجدوى الإقتصادية لكل مشروع.

المشروعات متناهية الصغر
المشروعات متناهية الصغر
التضامن الدعم النقدي وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي الدورة بطاقة ميزة التضامن الاجتماعي

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