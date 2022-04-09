السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: نسعى لتجنب التوتر مع روسيا فى المجال العسكرى

جون كيربي
جون كيربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تسعى لتجنب تصعيد التوتر مع موسكو في المجال العسكري، مشيرة إلى أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: نحن نرفض بشكل قاطع الادعاءات بأننا لا نبذل جهودًا كافية أو لا نعمل شيئًا بالسرعة المطلوبة في ما يخص دعم أوكرانيا".

وتابع: "في الوقت ذاته نأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية، وأنه لا يوجد لدينا تفهم واضح لنمط تفكير بوتين".

وأشار "كيربي" إلى أن تجنب التصعيد "جزء من حماية" أمن الولايات المتحدة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يولي اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية.

روسيا روسي البنتاجون توت روس توتر روسيا ا التوتر

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