موسكو: الصليب الأحمر لا يستجيب لنداءاتنا حول تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أكد رئيس المركز الوطني الروسي لمراقبة الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يستجيبون لجميع النداءات من روسيا لتبادل الأسرى مع أوكرانيا.



وقال ميزينتسيف- وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: إن "دول الغرب والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لم ترد بعد بأي شكل من الأشكال على التعذيب الوحشي والأعمال الانتقامية الوحشية ضد أسرى الحرب الروس على أيدي القوات الأوكرانية".



وأضاف: "القضية الأكثر خطورة اليوم هي حالة الجنود الروس في الأسر".. مشيرا إلى أن "بلدان ما يسمى بالغرب المتحضر، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، تبدي تجاهلا تاما للعمليات الإنسانية التي بدأتها روسيا، ولم ترد حتى الآن بأي شكل من الأشكال على تصريحات الجانب الروسي عن التعذيب الوحشي والأعمال الانتقامية الوحشية ضد أسرى الحرب الروس في أوكرانيا".

وعلي صعيد آخر ، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، أهمية هدنة الأمم المتحدة المعلنة في اليمن والمتضمنة وقف العمليات العسكرية، لمدة شهرين، بالإضافة إلى إجراءات إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في اليمن، كاتارينا ريتز، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان: "في اللجنة الدولية، نواصل بذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجونها في جميع أنحاء البلاد، لكن تظل الاحتياجات هائلة وتتجاوز الخيال".

وأضافت: "نستمر في دعم ورفع مستوى الوعي حول آلاف اليمنيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين المحتجزين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابعت: "تأتي هدنة الشهرين في الوقت المناسب، عانى اليمنيون من وطأة الصراع على مدى السنوات السبع الماضية".

وأعربت المسؤولة الدولية عن "الأمل أن تجلب الهدنة التي تستمر شهرين بعض الراحة والأمل للمستقبل".

ويوم السبت، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.

ورحب المبعوث الخاص بـ"ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر لمدة شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن"، مشددًا على "أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع".