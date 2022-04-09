السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 7.. كبير الجزيرة يهدد الشيخ حربي

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة السابعة الكثير من التفاصيل الشيقة.

أبطال جزيرة غمام 

ومن ضمن مشاهد الحلقة السابعة، الحوار الحاد الذي كان بين رياض الخولي "العمدة عجمي" والفنان فتحي عبد الوهاب "حربي"، حيث تعرض تلامذة الشيخ "حربي" لابنة العمدة كبير الجزيرة أثناء تواجدها بالسوق، ولهذا قام رياض الخولي بتهديد فتحي عبد الوهاب وأخبره أن يقوم بإبعاد تلاميذه عن ابنته.

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

رياض الخولي حربي أبطال جزيرة غمام الحياة

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