السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور رعية سيدة البشارة بالمهاجرين

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

زار صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين.

 

كان في استقبال غبطته الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، حيث ترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس الكنيسة، بمشاركة الأب الراعي، والشماس الإكليريكي بطرس دوس، كما منح صاحب الغبطة بعض شمامسة الكنيسة درجتي المرتل، والقارئ.

 

وقبل كلمة العظة، رحب الأب الراعي بغبطة البطريرك، مقدمًا له خالص الشكر على حضوره في هذا اليوم، ثم أعطى الأب البطريرك كلمة العظة، التي قدم فيها التهنئة لشعب الرعية، بمناسبة الذكرى التانية لتأسيس كنيستهم، كما قدم الشكر والتقدير للأب ماجد، لمجهوداته في خدمة الكنيسة. واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك.

 

تلا القداس الإلهي، اجتماع أبوي بين صاحب الغبطة، وشعب الرعية، للاطمئنان على أحوالهم، كما تفقد الأنشطة الرعوية بالكنيسة. 

 

واختتمت الزيارة بصلاة درب الصليب، بمشاركة الأب الراعي، والشماس بطرس دوس.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين الأب ماجد مؤنس الأب البطريرك

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