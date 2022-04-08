فاتن أمل حربى الحلقة 7.. تجاهل لجنة التسوية والتضامن مع «سيف» (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من المشاهد والأحداث الهامة، حيث تضمنت الحلقة على مشهد يجمع فاتن التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، وطليقها سيف الذي يجسده الفنان شريف سلامة، أمام لجنة التسوية.

ويظهر بالمشهد التعريف بلجنة التسوية المعنية بإرسال القضية إلى المحكمة، وهدفها رجوع الأزواج إلى بعضهما بعد مناقشتهم في مسائل الخلاف بينهما، لكن اللجنة تضامنت مع سيف طليق فاتن بدلاً من محاولتها حل مشاكل الأخيرة.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية «فاتن أمل حربي» من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل.

وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.