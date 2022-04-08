السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 7.. الشيخ يحيى يوضح حق حضانة البنات حال الزواج

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل فاتن أمل حربي، قررت «فاتن» الذهاب إلى  إلى شيخ الفتوى، لتسأله عن موقف الدين من السيدة التي تقرر الزواج بعد طلاقها وحقها في حضانة أبنائها.

وأكد الشيخ يحيى، أنه لا يوجد نص في القرآن يمنعها من الحصول على حق حضانة بناتها في حال تزوجت، معقباً: "ربنا مقالش كده، الفقهاء هم اللي قالوا، وبنوا حكمهم على قد فهمهم"، لتبادر فاتن بالرد عليه: "كنت متأكده من كده.. أنا مليش دعوة بالفقهاء.. ربنا قال كده ولا مقالش"، ليؤكد الشيخ: "مقالش".

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل.

وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلوا من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 7 الحلقة السابعة مسلسل فاتن امل حربي

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