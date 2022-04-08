الاختيار 3 الحلقة 7| كيف حرك خيرت الشاطر مليشيات الإخوان وافتعل «مجزرة الاتحادية»؟

تناولت الحلقة السابعة من «الاختيار 3 - القرار» مذبحة الاتحادية التي قادها خيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان الارهابية آنذاك بتصريح من المعزول مُحَمَّدْ مرسي.

احداث الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

وخلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 ، قبل المعركة، شهدت جدران قصر الاتحادية اعتصامات من المعارضة، ثم جاء مؤيدون بحجة الدفاع عن القصر من هجوم وشيك عليه، وفضوا الاعتصام.

ولكن اجتمع الشهود حينها على أن المعتصمين كانوا في أفضل حالات الاحترام والهدوء ولم يصدر منهم أي تصرف عنيف، وأن المهاجمين من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم قد قاموا بتحطيم خيام المعتصمين والتعدي عليهم بالضرب المبرح والهجوم العنيف، وأحدثوا بهم إصابات بالغة.

واعتدوا حينها على المدنيين وعناصر التأمين من الجيش والشرطة المتواجدين حول قصر الاتحادية، وقامت مليشيات الإخوان بالتعدي بالضرب المبرح على السفير المصري السابق لدى فنزويلا «يحيى نجم» حتى أنه دخل الرعاية المركزة.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

يعرض المسلسل يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.