الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 7| كيف حرك خيرت الشاطر مليشيات الإخوان وافتعل «مجزرة الاتحادية»؟

خيرت الشاطر الاختيار3
خيرت الشاطر الاختيار3

تناولت الحلقة السابعة من «الاختيار 3 - القرار» مذبحة الاتحادية التي قادها خيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان الارهابية آنذاك بتصريح من المعزول مُحَمَّدْ مرسي.

 

احداث الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

 

وخلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 ، قبل المعركة، شهدت جدران قصر الاتحادية اعتصامات من المعارضة، ثم جاء مؤيدون بحجة الدفاع عن القصر من هجوم وشيك عليه، وفضوا الاعتصام.

ولكن اجتمع الشهود حينها على أن المعتصمين كانوا في أفضل حالات الاحترام والهدوء ولم يصدر منهم أي تصرف عنيف، وأن المهاجمين من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم قد قاموا بتحطيم خيام المعتصمين والتعدي عليهم بالضرب المبرح والهجوم العنيف، وأحدثوا بهم إصابات بالغة.

 

txt

الاختيار 3 الحلقة 7.. نجاح الضابط زكريا يونس في تجنيد عنصر جديد ضمن خلية مدينة نصر

 

واعتدوا حينها على المدنيين وعناصر التأمين من الجيش والشرطة المتواجدين حول قصر الاتحادية، وقامت مليشيات الإخوان بالتعدي بالضرب المبرح على السفير المصري السابق لدى فنزويلا «يحيى نجم» حتى أنه دخل الرعاية المركزة.

 

مسلسل الاختيار 3

 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

 

يعرض المسلسل يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار الجزء الثالث احمد عز الاختيار 3 مسلسل الاختيار الحلقة 7 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

منع ويل سميث من حضور حفل الأوسكار لـ 10 سنوات مقبلة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

نص أقوال قاتل كاهن الإسكندرية أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»