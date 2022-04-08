الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الاختيار 3» الحلقة 7.. الشهيد الحسيني أبو ضيف يستعد لتغطية أحداث الاتحادية: الإخوان ناويين على الدم

الفنان محمد عبده
الفنان محمد عبده القائم بدور الشهيد الحسيني أبو ضيف

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 ظهور جديد الصحفي الشهيد الحسيني، شهيد أحداث الاتحادية، أبو ضيف والقائم بدوره الفنان محمد عبده، والذي كان مكلف بتغطية الأحداث في محيط منطقة الاتحادية.

حيث جاء نص الحديث من خلال مكالمة هاتفية يجريها “أبو ضيف” يقول فيها: "أنا رايح على هناك معتقدش إنها هتخلص على كدة، أنا عندي معلومات إن الإخوان نزلوا التنظيم الخاص دة معناه إنهم ناويين على الدم، وختم كلامه "ربنا يستر".

مسلسل “الاختيار 3” يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جريمة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن الظهور الأول للصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.

كما عرضت الحلقة نص حوار دار بين السيسي ومرسي، عندما طلب الأخير نزول الجيش للشوارع لردع المظاهرات التي نظمها شباب الثورة ضده، ليرد السيسي بعبارة “الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت”.

كما بثت الحلقة السادسة تسريبًا جديدًا لخيرت الشاطر، نائب المرشد في جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتعود يخطط ويدبّر لحصار المحكمة الدستورية ويتوعد الأجهزة الأمنية.

مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار الجزء الثالث احمد عز الاختيار 3 مسلسل الاختيار الحلقة 7 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

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تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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