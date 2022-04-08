الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محلين بالقاهرة.

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط «7.3 طن (أرز أبيض – مكرونة – تمور – قمر الدين) معبأة داخل عبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول  بحوزة  المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

كما تم ضبط  7,16 طن (مكرونة – سكر حر – زيت طعام - مسلى) معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة.

مباحث التموين سعر مدير القاهرة قمر تحف لدي أمن طعام على الدين أسعار ضبط منى

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وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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