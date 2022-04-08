التحفظ على 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محلين بالقاهرة.

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط «7.3 طن (أرز أبيض – مكرونة – تمور – قمر الدين) معبأة داخل عبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

كما تم ضبط 7,16 طن (مكرونة – سكر حر – زيت طعام - مسلى) معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة.