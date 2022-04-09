حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 9 أبريل 2022

قدم موقع «Hindustan times» توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل :

إذا كنت تفتقر إلى الوضوح، فقد حان الوقت لبدء العمل على خططك المستقبلية، عصف ذهني ودوّن كل ما يحدث لك واسمح لأفكارك بالتدفق بحرية.

الثور:

سيتم شحذ قدرات الاتصال الشخصية واللفظية الممتازة لديك بشكل أكبر اليوم، ستكون قادرًا على التواصل بنجاح مع صاحب العمل وزملائك في العمل.

الجوزاء:

كل شيء سوف يسير كما ينبغي في حياتك المهنية، فقد حان الوقت لمواجهة الانتكاسة الأخيرة، بغض النظر عن هويتك أو ما فعلته في الماضي.

السرطان :

يجب أن تكون قادرًا على حل أي موقف صعب بسرعة أكبر وبدون ألم بقوة وثقة، سيكون هذا تحولًا مرحبًا به إذا كنت تواجه صعوبة في التعبير عن مشاعرك الحقيقية أمام رؤسائك.

الأسد :

قد تكون مدفوعًا أكثر للقاء أفراد جدد سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال، من المحتمل أن يثير ذلك الرغبة في توسيع وتطوير شبكتك المهنية.

العذراء :

حان الوقت لتصبح جادًا بشأن مهنتك وتفعل كل ما في وسعك لإنجاحه، على الرغم من أن المرحلة الحالية مرهقة قليلاً.

الميزان :

ركز على أصولك ومواردك بدلاً من أوجه القصور لديكن فقد تكون مصدر إلهام لك لاتخاذ مسار جديد في وظيفتك، والذي قد يشمل مزيدًا من الدراسة.

العقرب:

لا تدع التزاماتك المهنية تقف في طريق نموك، فكر في توسيع نطاق علاقات العمل الخاصة بك، تبني موقفًا يركز على المستقبل تجاه شراكاتك أثناء العمل بفرص فريدة.

القوس:

يجب ألا تدع هذا الموقف يخرج عن نطاق السيطرة والتركيز على أهدافك طويلة المدى، فمن المتوقع حدوث خلاف مع زميل في العمل في أي وقت.

الجدي :

إنها فكرة جيدة أن تحصل على بعض النصائح من مستشار محترف، ستتحرك المشاريع التي طال انتظارها وتتقدم بوتيرة سريعة أخيرًا.

برج الدلو :

هناك مشكلة صغيرة لديها القدرة على التحول إلى مشكلة ضخمة خارجة عن إرادتك تمامًا، يمكنك الحصول على المشورة والتوجيه.

الحوت:

من المرجح أن يمنحك مديرك مسؤولية أكبر لأنه يريد منك أن تفعل المزيد. من أجل حياتك المهنية ، يجب أن تستفيد من هذه الفرصة.