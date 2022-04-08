الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

لحظة دفن القمص أرسانيوس
لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير « مارمينا»

ودع أقباط بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة، القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز بالإسكندرية، وسط حشد كبير من الآباء والكهنة، إلى مثواه الأخير بمدفنه في دير الشهيد مارمينا غرب الإسكندرية.

ووارى الثرى جثمان القمص أرسانيوس وديد، في مدفن الشهداء بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وذلك في مشهد مهيب وجنازة هائلة بدأت بزفة روحية.

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وكانت قد بدأت صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد في الثالثة من عصر اليوم ، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من شعب الكنيسة، وتم التوجه إلى الدير لدفن الجسد في مدافن الشهداء بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية.

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وتعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية لحادث مساء أمس وصفته الكنيسة بأنه «حادث إجرامي بشع» حيث اعتدى شخص مسن على القمص أرسانيوس بسلاح أبيض «سكين» أمام أحد الشواطئ بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية أثناء التوجه لاستقلال أتوبيس الرحلة الخدمية مع مجموعة من شباب وفتيات الكنيسة الذي يرعاهم.

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وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، تفاصيل مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية، حيث أشارت إلى استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامي بشع، في حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس.

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وأوضحت خلال بيان أنه قام شخص وصفته بأنه «مجرم» في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد فى الرقبة مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى وتم القبض على الجاني ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى بمنطقة سيدي جابر وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب.

مئات الأقباط كاهن كنيسة السيدة العذراء القمص أرسانيوس وديد دير الشهيد مارمينا الإسكندرية

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وائل لطفي

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