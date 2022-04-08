ملخص الحلقة 7 لـ«الكبير أوي 6».. عصابة «لعبة السبيط» تخطف الكبير وأهالي المزاريطة

تواصل شبكة قنوات “ON” تقديم حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السادس والذي ينافس به النجم أحمد مكي في السباق الرمضاني الحالي.

وحقق مسلسل الكبير أوي الجزء السادس نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقات الأولى للعمل مع بداية شهر رمضان.

ويشهد المسلسل تقديم أحمد مكي تقديم جرعة مكثفة من خلال شخصيات الكبير وجوني وحزلئوم.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير ملخص أحداث مسلسل الكبير الجزء السادس الحلقة 7.

ملخص أحداث الحلقة 7 مسلسل الكبير

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس تطورًا كبيرًا في الأحداث وذلك بعد ظهور الكبير ومربوحة وأبناءه العترة وجوني في نهاية الحلقة السادسة بملابس لعبة “Squid game”.

وبدأت الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس بتعجب الكبير وأهالي المزاريطة من ارتدائهم لزي موحد يشبه ملابس المسلسل الكوري لعبة الحبار.

ليكتشف الكبير بعدها أنه تم اختطاف عائلته وأهالي المزاريطة من قبل عصابة لعبة الحبار.

وذلك مثلما خمن أبناء الكبير العترة وجوني المتابعين للمسلسل الكوري مؤكدين للكبير أنهم على وشك لعب “لعبة السبيط”

وتتطور الأحداث بشكل متصاعد في إطار من الكوميديا والتشويق حيث ظهر القائمون على اللعبة ليقرأ عليهم قواعد اللعبة، التي تتضمن أكثر من مستوى، وفي كل واحد مستوى يتم استبعاد "الخاسر والفائز بيكمل، وتنتهي اللعبة بحصول الفائز على الجائزة الكبرى وهي 5 ملايين جنيه.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس دخول أسرة الكبير أوي وأهالي المزاريطة في لعبة السبيط، بعد أن وافقوا على شروط العصابة حيث وافق أهالي المزاريطة وأسرة الكبير أوي على لعب "لعبة السبيط" خاصة وأن الجائزة المالية التي تصل إلى الـ5 ملايين جنيه أغرتهم بشكل كبير وقام القائمون على اللعبة بإبرام اتفاق بينهم وبين أهالي المزاريطة وتم التوقيع على الموافقة على دخولهم اللعبة.

ولم تكشف الحلقة عن هوية زعيم لعبة السبيط ما وضع العديد من علامات الاستفهام حولها، وبدأ زعيم اللعبة في شرح أساسيات اللعبة في التحدي الأول وكانت عروسة المولد هي تميمة لعبة السبيط، وكان التحدي الأول هو جري اللاعبون ناحية التمثال ويتوقفوا بمجرد ما تلتف لهم العروسة، وتتميز لعبة السبيط بأغنيتها أيضًا فيلعبوها على أغنية الأطفال الشهيرة "تماثيل إسكندرية تماثيل ما بتتحركش".

وعند وصول أحد اللعيبة إلى خط النهاية يعتبر هو الفائز، لكن الخاسر لا يضرب بالرصاص كما هو في لعبة الحبار لكن يصعق بالكهرباء، حيث أخبرهم زعيم اللعبة أنهم موصلين بأجهزة موصولة بالكهرباء.

الكبير أوي ومربوحة الفائزان في التحدي الأول من لعبة السبيط

ونجح الكبير وزوجته مربوحة في الفوز بالتحدي الأول من لعبة السبيط وذلك صُعق عدد كبير من اللاعبين بدل من ضربهم بالنار مثلما يحدث في لعبة الحبار ولخوف باقي اللاعبين من خطورة اللعبة حاول الكبير أوي مع الدكتور ربيع و مربوحة بالفرار من اللعبة وتضامن معهم الباقية لكن أخبرهم مرشد اللعبة أنهم موقعون بالفعل على عقود لا تسمح لهم بالانسحاب من اللعبة وحينما حاول أحدهم الاعتراض والخروج تم قتله بالرصاص وهددهم مرشد اللعبة بأن أي أحد منهم سيعترض سيلقى نفس المصير.

وتركت الحلقة السابعة العديد من علامات الاستفهام بين جمهور مسلسل الكبير اوى الجزء السادس خاصة مع اختفاء جوني والكبيرة فحت من المشهد ومن أحداث الحلقة السابعة وهو ما دفع البعض إلى التخمين بأن جوني هو من يقف وراء اختطاف الكبير وأهالي المزاريطة وهو ما ستكشف عنه الحلقات القادمة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 7

يعرض مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، بشكل حصري على شبكة قنوات “ON E” والتي حصلت على حقوق عرضه قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.