يوتيرن الحلقة 7.. رحلة الشك بين يارا وزوجها بدأت بغلطة صغيرة

منذ بداية أحداث مسلسل «يوتيرن» والجميع يلاحظ مدى الغيرة الكبيرة التي تتعرض لها يارا، الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، من زوجها يوسف، خاصة فيما يخص علاقتها بابن خالتها خالد، والذي طاب منها في وقت سابق أن تقطع علاقتها به إلى الأبد أن ورطة وقعت في طريقهم جعلت يارا تبدأ في الكذب على زوجها يوسف، هذه الكذبة التي بدأت تتكشف لزوجها من هذه الحلقة، وهي الحلقة السابعة.

كيف بدأ الشك يدب في قلب يوسف من ناحية يارا؟

اتفقت يارا مع أميرة، زوجة شقيقها أنها سوف تخبر زوجها أنها معها في كل مرة تكون فيها مع ابن خالتها خالد لكي لا يشك زوجها في الأمر، ومن ناحية أخرى تحاول أميرة الإيقاع بينها وبين زوجها يوسف، وهذا ما يجعلها تذهب إليه في كل مرة تخبرها فيها بأنها معه، لكي يكتشف كذبها وهو ما حدث هذه الحلقة بالفعل، عندنا أخبرته أنها بالفعل مع أميرة يقومون بشراء أشياء معا، في حين أن أميرة كانت أمامه بالفعل.

حاول «يوسف» أن يتمالك لكن الانفعال بدا واضحا عليه، وبعد أن غادرت أميرة المكتب، قام باستعادة الذكريات التي جمعتهم معا، والمرات التي تحدث فيها إليها قبل أن يخبره بحبه لها ويطلب منها أن يتزوجا، ثم بعد ذلك قام بنزع خاتم الزواج من يده، حيث أظهر هذا التصرف أنه لم يعد يثق بها وبدأ في مرحلة الشك.

عندما عاد يوسف إلى المنزل، لم يخبر يارا بشعوره، ولم يسألها لماذا كذبت عليه، وإنما طلب منها أن تعيد مرا أخرى تفاصيل الكذبة التي تكذبها، وأخبرها أنها ذاهب إلى الإسكندرية لمدة يومين، ولكن الحقيقة أنه فعل ذلك فقط من أجل أن يقوم بمراقبتها، والتأكد من الشكوك التي باتت شبه أكيدة في قلبه حول أنها على علاقة برجل آخر.