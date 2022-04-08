الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوتيرن الحلقة 7.. رحلة الشك بين يارا وزوجها بدأت بغلطة صغيرة

يوتيرن
يوتيرن

منذ بداية أحداث مسلسل «يوتيرن» والجميع يلاحظ مدى الغيرة الكبيرة التي تتعرض لها يارا، الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، من زوجها يوسف، خاصة فيما يخص علاقتها بابن خالتها خالد، والذي طاب منها في وقت سابق أن تقطع علاقتها به إلى الأبد أن ورطة وقعت في طريقهم جعلت يارا تبدأ في الكذب على زوجها يوسف، هذه الكذبة التي بدأت تتكشف لزوجها من هذه الحلقة، وهي الحلقة السابعة.

كيف بدأ الشك يدب في قلب يوسف من ناحية يارا؟

اتفقت يارا مع أميرة، زوجة شقيقها أنها سوف تخبر زوجها أنها معها في كل مرة تكون فيها مع ابن خالتها خالد لكي لا يشك زوجها في الأمر، ومن ناحية أخرى تحاول أميرة الإيقاع بينها وبين زوجها يوسف، وهذا ما يجعلها تذهب إليه في كل مرة تخبرها فيها بأنها معه، لكي يكتشف كذبها وهو ما حدث هذه الحلقة بالفعل، عندنا أخبرته أنها بالفعل مع أميرة يقومون بشراء أشياء معا، في حين أن أميرة كانت أمامه بالفعل.

حاول «يوسف» أن يتمالك لكن الانفعال بدا واضحا عليه، وبعد أن غادرت أميرة المكتب، قام باستعادة الذكريات التي جمعتهم معا، والمرات التي تحدث فيها إليها قبل أن يخبره بحبه لها ويطلب منها أن يتزوجا، ثم بعد ذلك قام بنزع خاتم الزواج من يده، حيث أظهر هذا التصرف أنه لم يعد يثق بها وبدأ في مرحلة الشك.

عندما عاد يوسف إلى المنزل، لم يخبر يارا بشعوره، ولم يسألها لماذا كذبت عليه، وإنما طلب منها أن تعيد مرا أخرى تفاصيل الكذبة التي تكذبها، وأخبرها أنها ذاهب إلى الإسكندرية لمدة يومين، ولكن الحقيقة أنه فعل ذلك فقط من أجل أن يقوم بمراقبتها، والتأكد من الشكوك التي باتت شبه أكيدة في قلبه حول أنها على علاقة برجل آخر.

ريهام حجاج الحلقة السابعة يوتيرن مسلسل “يوتيرن لذكرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (6): «هنخطف المحكمة».. مدخل نفسى لفهم شر الإخوان المطلق

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»