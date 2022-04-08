الكبير أوى6 الحلقة7|الرومانسية على طريقة مربوحة: «إنقاذ مقابل غسالة أطباق»

بينما كان لاعبو «لعبة السبيط» يتنافسون لإسقاط بعضهم للفوز بالتحدي الأول، ومن ثم حصد الرابح على جائزة الخمس ملايين جنيه، وكان «الكبير أوي» على وشك السقوط، لكن سارعت «مربوحة» وأنقذته وبعد أن شكرها الكبير ردت عليه بصوت حالم «لو ماكنتش هلحقك يعني هلحق مين؟»، وحملته كي لا يقع رغم ألم ذراعها، وساومته بين إنقاذه وغسالة أطباق وهاتف محمول جديد.

ومن المفترض عند وصول أحد اللاعبين إلى خط النهاية يعتبر هو الفائز، لكن الخاسر لا يضرب بالرصاص كما هو في لعبة الحبار لكن يصعق بالكهرباء، حيث أخبرهم زعيم اللعبة أنهم موصلون بأجهزة موصولة بالكهرباء، إذ صُعق عدد كبير من اللاعبين ولخوف باقي اللاعبين من خطورة اللعبة حاول «الكبير أوي» مع الدكتور ربيع ومربوحة بالفرار من اللعبة وتضامن معهم الباقي، لكن أخبرهم مرشد اللعبة أنهم موقعون بالفعل على عقد لا يسمح لهم بترك اللعبة وحينما حاول أحدهم الاعتراض والخروج تم قتله بالرصاص.

وهددهم مرشد اللعبة بأن أي أحد منهم سيلقى نفس المصير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

يعرض المسلسل بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.