تعرف على قصة شمشون الجبار بحسب ما تروى داخل الكنائس القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بتذكار نياحة شمشون أحد قضاة بني إسرائيل.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم “السنكسار”، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط خلال القداس الإلهي، والذي يحتوى على كافة الأحداث الكنسية، إن في هذا اليوم تذكار شمشون أحد قضاة بني إسرائيل، وكان اسم والد هذا البار منوح من سبط دان، وكانت أمه عاقرا فأتاها ملاك الرب وبشرها بميلاده، وأمرها أن تتجنب النجاسات من الأطعمة وشرب المسكرات ما دامت حاملة به. وأن لا تحلق شعر رأسه لأنه يكون نذيرا لله. وعلى يديه يتم خلاص بني إسرائيل من أهل فلسطين، فلما أخبرت بعلها بما كان سأل الله أن يريه الملاك فظهر له، وقال: "أوص امرأتك أن تحافظ على تنفيذ ما قلته له".

فحبلت وولدت هذا الصديق وباركه الرب وحل فيه روح الله، فوثب تارة على أسد وشقه، وتارة قتل من أهل فلسطين ثلاثين رجلا وأحرق زرعهم فقاموا علي بني يهوذا ليحاربوا ويعطوهم شمشون فأعلمه بنو يهوذا بالأمر، فقال لهم "احلفوا أنتم أنكم لا تسلموني لهم ولا تقتلوني" ولما حلفوا له سلم ذاته فأوثقوه بسلسلتين وسلموه لأهل فلسطين فوثبوا عليه ليقتلوه . فحل عليه روح القوة من عند الرب القوي وقطع السلسلتين كخيط الكتان المحترق، ثم وجد فك حمار فأخذه وحارب به فقتل ألفا من راكبي الخيل، ولما عطش وأشرف على الموت سأل الله تعالى أن يتحنن عليه وينبع له عين ماء عذب فشرب وتقوي ولما راقبوه وهو داخل غزة ليمسكوه قام في الليل وفك باب غزة وحمله على كتفيه وسار حتى رأس الجبل".

وبعد ذلك أرسلوا إلى زوجته ووعدوها بعطايا جزيلة لتستعلم منه عن سر قوته، ولما أعلمها أن قوته في شعره لأنه نذير لله قامت وأعلمت أعداءه، فكمنوا له، ولما نام دخلوا عليه وحلقوا رأسه فضعفت قوته، فقيدوه ومضوا به إلى بلادهم وأهانوه وقلعوا عينيه، وبعد هذا نبت شعره ثانية وعادت إليه قوته فدخل إلى هيكل الوثن في يوم عيد الصنم وكان مجتمعا فيه جميع أهل غزة فوقف في وسط الهيكل وأحاط عمودا بيمينه وآخر بيساره ثم جمع يديه، وقال " علي وعلى أعدائي" فسقط العمودان وسقط الهيكل بسقوطهما، فمات كل من كان فيه وكان عدد الذين ماتوا في هذا الوقت أكثر من الذين قتلهم طول عمره، ثم مات هو أيضا في جملتهم، وكانت مدة حكمه في بني إسرائيل عشرين سنة ثم تنيح بسلام.