الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«السندباد» يظهر لأول مرة في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس

كتاب السندباد في
كتاب السندباد في الكبير أوي

في مشهد يحث على تنمية الوعي وتنشئة الأطفال بطريقة صحيحة وسليمة، ظهر الفنان أحمد مكي خلال إحدى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وهو يحمل كتاب السندباد 16، ويشرح منه لطفله الذي يدرس في أحد الصفوف الدراسية الابتدائية.

وظل الفنان أحمد مكي يشرح من الكتاب أشياء من داخل سلسلة السندباد الشهيرة للأطفال، التي يهتم بها شريحة كبيرة من الأطفال وتصدر بلغات مختلفة خلال المرحلة الابتدائية في بعض المدارس والمعاهد الأزهرية.

وتعد ظاهرة الكتب في الدراما المصرية هذا العام من الظواهر التي تدعو لعودة القراءة مرة أخرى، فقد ظهر مجموعة من المسلسلات هذا العام منها “راجعين يا هوى” الذي استعان بكتاب للراحل طه حسين، وكتاب العادات.

وسلسلة السندباد ظهرت لأول مرة في التاريخ على هيئة مسلسل رسوم متحركة ياباني، كان من إخراج فوميو كوروكاوا، ومن إنتاج شركة نيبون أنيميشن ويحوي 52 حلقة.

وعرض لأول مرة مسلسل السندباد في 1 أكتوبر 1975، واستمر حتى 29 سبتمبر 1976، ثم بعد ذلك تحول إلى مجموعة قصصية تدرس على بعض الطلاب في بعض المدارس والمعاهد الأزهرية وأصبحت بسلسلة السندباد التعليمية.

ومغامرات سندباد يقوم في الأصل على القصص القديمة المعروفة ألف ليلة وليلة وفي قصص ألف ليلة وليلة السندباد هو بحار عربي من بغداد يهوى الإبحار والمغامرات، وتحكى قصصه والمصاعب التي يواجهها ويتغلب عليها، وسندباد هنا تاجر مسافر يبحر أحيانا وأحيانا أخرى يسافر بجمله على البر.

ويشار إلى أن هناك مجلة باسم سندباد من أشهر مجلات الأطفال، حيث كانت تحتوى على قصص السندباد للأطفال ومغامراته.

وظلت سلسلة السندباد تصدر تحت مسميات كثيرة وبلغات مختلفة وأجزاء مختلفة منها: السندباد البحري، والسندباد الأعمى، وغيرها من الكتب لمجموعة من كتاب الأطفال في مصر والعالم.

 

تاريخ الدراما المصرية الأعمال الفنية الفنان أحمد مكي سلسلة السندباد الشهيرة للأطفال المعاهد الأزهرية

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