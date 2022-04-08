الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنلندا تحسم قرارها بشأن الانضمام للناتو قبل نهاية يونيو

الحلف الأطلسي
الحلف الأطلسي

تسعى فنلندا لحسم قرارها بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قبل نهاية يونيو، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أكّدت الجمعة رئيسة الوزراء سانا مارين.


وقالت مارين في مؤتمر صحفي: "سنتروّى في المحادثات لكنّنا لن تستغرق وقتا أطول من اللازم"، وتابعت "أعتقد أننا سننجز محادثاتنا قبل نهاية يونيو".


وفنلندا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتتّبع رسميا نهج عدم الانحياز لكنّها مع السويد شريكان مقرّبان لحلف شمال الأطلسي.


وفي الأسابيع الأخيرة أظهرت استطلاعات للرأي ازدياد تأييد الرأي العام والطبقة السياسية لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.


ويؤيد نحو 60 بالمئة من الفنلنديين الانضمام إلى الحلف، وهي نسبة تضاعفت منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.


ومن المفترض أن تنشر الحكومة الفنلندية الأسبوع المقبل، على الأرجح الخميس، تقريرا عن الوضع الأمني المستجد للبلاد بعد غزو روسيا لأوكرانيا.


وينظر مراقبون كثر إلى هذا التقرير على أنه مقدّمة لحوار وطني وبرلماني في البلاد البالغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة والتي تتشارك مع روسيا حدودا بطول 1340 كيلومترا.


وسرّعت الحكومة الفنلندية الشهر الماضي وتيرة لقاءاتها مع دول الحلف الأطلسي، وقد أعرب أعضاء كثر في التكتل عن تأييدهم لانضمام هلسنكي إلى التحالف في المستقبل.

الحلف الأطلسي روسيا الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

الكبير أوي 6 الحلقة 7| «الخسران بيتألش والكسبان بيكمل».. أهم قواعد لعبة السبيط

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»